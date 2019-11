La grande Une Vols DOM/métropole: Les prix des billets d'avion s'envolent





+2,6 pour les vols au départ de La Réunion



Cette hausse des prix mesurée par rapport à octobre 2018 représente la plus forte augmentation enregistrée pour l’année 2019. Si la hausse des tarifs s’observe pour tous les départements, les disparités sont importantes. La Réunion est le DOM où la hausse est la plus faible (2,6 %), suivie de la Guyane Française (+3,2%). C'est au départ des Antilles que les hausses sont les plus importantes avec +23,7 % en décollant de la Martinique et +15,9 % en partant de la Guadeloupe.



Comme le mois précédent, l’effet de rattrapage explique ces fortes évolutions, note le rapport de la DGAC (direction générale de l'aviation civile) : en octobre 2018 les tarifs au départ de ces deux plateformes affichaient des baisses importantes par rapport à octobre 2017 (respectivement -14,8 % et -12,6 %). Ainsi, lorsque les prix d’octobre 2019 sont comparés à ceux d’octobre 2017, les évolutions sont plus contenues avec +5,3 % au départ de la Martinique et +1,3 % en décollant de la Guadeloupe.



Au cumul sur les dix mois de l’année 2019, les prix des billets d’avion au départ des DOM ont globalement augmenté de 4,9 % toutes destinations confondues par rapport à la même période 2018, mais de seulement 2 % par rapport à 2017.



10,5% d'augmentation pour les billets à destination de l'outre-mer



Parallèlement, les prix pour les billets à destination de l’outre-mer sont également en hausse, de 10,5 %, entre octobre 2018 et octobre 2019. "Toutefois, l’augmentation des prix constatée sur les destinations ultra-marines depuis le début de l’année (+7,7 % au cumul 2019) doit être considérée par rapport à la baisse des prix de 6 % enregistrée pour la même période l’année précédente", est-il encore souligné. Ainsi, les prix des billets d’avion vers les DOM n’augmentent que de 5,1 % entre octobre 2017 et octobre 2019 et de 1,3 % sur la période janvier-octobre 2019 par rapport à janvier-octobre 2017.



Ce sont les billets à destination des Antilles qui connaissent l'augmentation la plus forte, avec des hausses respectives de 26,9 % et 15,6 % entre octobre 2018 et octobre 2019 vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre (sachant que les prix des billets étaient particulièrement bas en octobre 2018 vers ces destinations).



À noter que globalement, les tarifs des billets d’avion diminuent de 2,2 % sur le réseau intérieur au départ de Métropole entre octobre 2018 et octobre 2019.



Les vacances de la Toussaint tirent les prix vers le haut



Les vacances de la Toussaint font aussi augmenter les prix (de 7,6 % entre septembre et octobre au départ de France, toutes destinations confondues).



Au départ des quatre départements d’outre-mer pris dans leur ensemble, on relève une hausse de 3,5 % des prix des billets d’avion entre septembre et octobre 2019. Augmentation qui "doit être mise en perspective avec la forte baisse enregistrée le mois dernier (-20,3 % entre août et septembre 2019)", précise la DGAC dans son rapport.



