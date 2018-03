Auto Volkswagen Polo R WRC 2,0L TSi 220cv, survêt et basket La Polo nous a déjà montré depuis quelques années une fâcheuse tendance à se dévergonder en se déclinant en TDi musclé ou en GTi surexcité. Mais la version WRC, comme son nom l'indique, se veut sportive, très sportive et le sport peut parfois être violent...

Forte identité De prime abord on bien affaire à une Volkswagen Polo, facilement reconnaissable. On remarque bien ici ou là un becquet, un spoiler, des étriers de frein bleu roi, un stripping bleu et gris rappelant les couleurs de WV en rallye, bref cette R WRC a quand même un petit côté sulfureux qui se dégage d'emblée, en toute discrétion quand même...

Moteur exceptionnel A l'intérieur, même musique, sportif certes avec une belle sellerie, un volant alcantara et quelques instruments de bord qui laissent à penser qu'effectivement...Mais c'est au démarrage que se fait la révélation, le bruit, la sonorité rauque du moteur envahit l'habitacle et le ton est donné, la bête est là, elle sommeille et grommelle une furieuse envie de jouer.

Il faut dire qu'à la moindre accélération, le train avant souffre le martyr et jusqu'en 3ème, si le relâchement de l'embrayage est un peu brutal, les pneumatiques hurlent leur malheur. la puissance est ahurissante, le 0 à 100 km/h est exécuté en 6,4 secondes et la vitesse de pointe culmine à 243 km/h ce qui permet à la petite Polo de se montrer très arrogante avec bien des sportives plus huppées...

Puissance difficilement canalisable Mais la Polo WRC souffre de sa transmission au train avant et avoue vite ses limites en terme d'adhérence si jamais l'accélération est trop violente sur route dégradée, les cardans ont du mal à encaisser et l'électronique prend le relais. D'autant plus aisé pour ce dernier que le châssis est irréprochable et induit une tenue de route idéale. Certes, une transmission en 4 roues motrices eut été idéale mais cela aurait eu un surcoût d'euros et de poids...



2 500 Cette petite bombe est fabriquée à hauteur de 2 500 exemplaires (exigence de la compétition) et chaque véhicule est numérotée. En clair, vous pouvez décider d'investir dans cette auto, la stocker et attendre que la côte monte.

Car entre celles qui seront écrasées par des pilotes champions inter quartier et celles maltraitées par une utilisation peu en rapport avec ses aptitudes, cette Polo WRC prendra de la valeur.

Après, avoir un véhicule comme ça dans son garage juste pour attendre que la côte monte... Compliqué...!!!



Public averti Au final, cette Polo affiche une sacré santé et tant pis si la puissance a parfois du mal à passer au sol, le châssis rattrape le tout et la réelle impression d'être au volant d'un véhicule exceptionnel vaut son pesant de sans plomb...

Par contre il conviendra d'avoir les idées claires avant de pouvoir tenter de piloter cette auto...

Un peu de technique Volkswagen Polo R WRC 2,0L TSi, 220cv, bouclier av et ar, stripping bleu et gris, étrier bleu roi, châssis sport, vitres et lunette arrière sur teintées, feux bi xénon, sièges sport WRC, consommation mixte 7,5L/100km, 174 gr de CO2. Tarif: 39 513,50 euros























































Axel Thiro Lu 32511 fois





Dans la même rubrique : < > 4 nouveautés chez CMM : Le Ford Ranger, le Toyota Hilux, la Toyota Prius et la Ford Focus RS Jaguar F-Type : 550 chevaux, 192.900€ !