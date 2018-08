Faits-divers Voleur à la roulotte, plus qu'un hobby, une passion !

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 24 au 25 aout dernier, rue Amiral Lacaze à Saint-Denis. Un homme, d'une quarantaine d'années, Jean-Marc, marchant benoitement dans la rue, aperçoit subrepticement un véhicule dont la vitre est légèrement ouverte.



Soudainement, lui vient l'idée de forcer sur la-dite vitre. Par miracle, la vitre descend légèrement lui laissant suffisamment de place pour passer son bras et ouvrir le véhicule. Le hasard faisant bien les choses, il trouve une tablette et un paquet de cigarettes avec lesquels il décide de partir.



Le portier voit l'homme s'enfuir, l'intercepte et appelle la police



Bien connue des habitués, la rue Lacaze abrite un établissement de nuit. Pas de chance pour notre homme, le portier voit l'homme s'enfuir, l'intercepte et appelle la police. Présenté ce matin dans le cadre de la comparution immédiate, il s'avère que J.M possède un palmarès éloquent avec 35 mentions au casier judiciaire et une vingtaine d'incarcérations.



La procureure, si elle évoque des faits commis par pur opportunisme, requiert une peine mixte de 18 à 24 mois de prison assortie d'un sursis de 12 mois incluant une obligation de soin ainsi qu'un mandat de dépôt.



La défense pour sa part évoque simplement que sans son casier il n'aurait pas comparu ce matin. Reconnu coupable, le tribunal le condamne à 8 mois de prison avec maintien en détention. Pascal Robert Lu 536 fois





