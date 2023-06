A la Une . Volet financier de la station Grand Ilet : Patrick Hoareau condamné à 8 mois de prison avec sursis

L'ex-président de la SAS Camp Pierrot a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende, une interdiction de gestion pendant 5 ans et une inéligibilité pendant 3 ans Par PB - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 15:46





Lors du Patrick Hoareau, directeur de la FRCA, et désormais ex-président de la SAS Camp Pierrot, est-il responsable de la mauvaise gestion financière de la société créée pour gérer la station de traitement des effluents d'élevage de Grand Ilet ?À cette question, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a répondu oui. Celui-ci a en effet été condamné à 8 mois avec sursis, 5000 euros d'amende, une interdiction de gestion pendant 5 ans et inéligibilité pendant 3 ansLors du procès qui s'est tenu en mai dernier , le parquet pointait les manquements et plus particulièrement les loyers non perçus auprès de la Coopérative de Traitements des Effluents d’Élevage de Grand Ilet (CTEEGI) qui ont plombé les comptes de la SAS.





Le parquet de Saint-Pierre ayant fait 12 mois de prison avec sursis, 20.000 euros d'amende et surtout une interdiction de gérer une société commerciale durant 10 ans avaient été requis.Me Jérôme Maillot et Me Sébastien Navarro avaient plaidé des abus de biens sociaux sans intérêt personnel caractérisé et une banqueroute citée en dehors de la période de prévention.Le parquet de Saint-Pierre ayant fait appel de la décision sur les atteintes à l'environnement , Patrick Hoareau devra à nouveau s'expliquer devant la justice prochainement.