Volcano : Toulou et Barth rendent hommage à leur mère

Tous les artistes de La Réunion ont mis en ligne des chansons pour les fêtes de fin d'année. La famille d'artistes a décidé de dédier son tube des vacances à la matriarche. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 14:31

Est-ce un zouk ? Un séga ? Un kompa ? C'est en tout cas une chanson d'amour, un hommage de Toulou et de Barth à leur mère pour les fêtes de fin d'année :







