Société Volcanex : Un exercice pour se préparer à une éruption massive

Suite à une forte éruption du Piton de la Fournaise, une grande opération d’évacuation est menée ce mardi à Saint-Philippe et Sainte-Rose. Il s’agit d’un exercice pour mieux se préparer en cas de crise majeure. Par NP - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 06:23

Chaque année, plusieurs exercices de sécurité civile sont organisés à La Réunion pour conserver et améliorer la bonne coordination entre les équipes et les process de gestion de crise en matière, par exemple, d’inondation, de risque chimique, de tuerie de masse, etc.



Baptisé Volcanex, l’exercice grandeur nature du jour, organisé entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, peut surprendre les passants non informés.



Le scénario qui se joue ce mardi, a été imaginé pour tester les moyens et la coordination des différents acteurs en cas d’éruption majeure du volcan. Il s'agit d'une éruption fictive avec deux coulées de lave distinctes hors enclos, l’une en direction de Saint-Philippe, dans le secteur du Tremblet, l’autre en direction de Sainte-Rose, dans le secteur de Bois-Blanc.



Des riverains volontaires et deux écoles doivent être évacués sur ces deux communes qui doivent mettre en place des centres d’hébergement.



Ce scénario, réaliste en coulée isolée mais très peu probable en simultané, vise à entraîner les acteurs de la sécurité et du secours, ainsi que les collectivités de chaque secteur concerné, au pire, pour être prêts à agir si le risque devient réel.



Rappelons au passage que, bien qu’il est montré des signes d'une sismicité plus intense à la mi-juin, le Piton de la Fournaise n’a pas (encore) offert le spectacle d’une éruption aux Réunionnais cette année.