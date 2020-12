Volcan la pété: Le point complet

Plus d'informations

L'éruption a démarré vers 4h40 ce lundi matin. Trois fissures se ont ouvertes sur le flanc Ouest-Sud-Ouest du Volcan à une altitude entre 2.300 et 2.190 mètres. Le front de la coulée de lave se propage "très lentement" et s'étend sur 700 mètres à 9 heures du matin.Le Préfet de La Réunion a décidé d'enclencher le niveau d'alerte 2-2 au Piton de la Fournaise. L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.Les conditions d'observation de l'éruption sont idéales aujourd'hui à La Réunion. Des averses menacent l'Est de notre île mais le temps est clément au-dessus du Volcan.