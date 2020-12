A la Une . Volcan la pété: L'éruption visible depuis le Piton de Bert

2 fissures se sont formées sur le flanc Ouest du Piton de la Fournaise depuis lesquelles la lave s'épanche. Le spectacle est donc visible via l'un des sentiers de randonnée qui longent l'enclos. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 06:31 | Lu 779 fois

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi matin vers 5 heures. Après un faux-départ vendredi et une crise sismique d'environ deux heures en ce début de semaine, la lave a enfin jailli à la surface.



L'éruption s'est déroulée sur le flanc Ouest de l'édifice et deux fissures laissent couler la lave. Les randonneurs pourront donc voir le spectacle depuis le Piton de Bert.



À noter que le niveau d'alerte 2-2 est enclenché et l'entrée à l'intérieur de l'enclos est lui interdit.





Publicité Publicité