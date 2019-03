Volcan: Une nouvelle fissure et un nouveau cône en cours de formation

L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise confirme l’ouverture d'une nouvelle fissure en amont du site éruptif (sur le flanc nord du Piton Madoré). Cette nouvelle fissure a été observée ce matin par un touriste lors d'un survol hélicoptère (entre 7h00 et 8h00 heure locale).



Ce nouveau point d'émission de lave s'est probablement ouvert le 5 mars (hier) entre 09h00 (heure locale, fissure non présente lors du survol d’une équipe de l’OVPF) et avant 19h00 (heure locale, heure d’acquisition d’une image satellite sur laquelle un signal extrêmement faible peut-être détecté au niveau de la nouvelle fissure (données OI2, Université Clermont Auvergne).



Ce matin, d’après les photos et les images satellites, un petit cône était déjà en cours de formation et une nouvelle coulée avait commencé à progresser au nord du site éruptif principal.



Du fait de la localisation de cette nouvelle fissure à proximité de l’évent actif depuis le 19 février et des faibles débits associés son signal sismique est confondu avec celui de l’évent du 19 février.



Ce nouveau point d'émission de lave témoigne du maintien en pression du conduit d’alimentation. L'Observatoire n'exclut pas l’ouverture de nouvelles fissures en amont ou en aval du site éruptif dans les prochains jours.