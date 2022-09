A la Une . Volcan : Une météo maussade pour les prochains jours

Si l'éruption est visible depuis l'emplacement traditionnel de Piton de Bert, la météo risque de refroidir les espoirs des curieux si l'éruption se prolonge. Le temps s'annonce plutôt nuageux et couvert, voire humide, pour les prochains jours. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 15:55

Les premières images de l'éruption débutée ce lundi ont commencé à faire le tour de l'île, et les premiers visiteurs ont commencé à se rassembler au début du sentier de Piton de Bert. Ce matin, elle n'était pas visible, la faute à un brouillard persistant. Si le ciel va se dégager une partie de l'après-midi ce lundi, le reste de la semaine ne risque de ne pas laisser beaucoup de fenêtres de visibilité aux randonneurs.



Les soirées s'annoncent pluvieuses et nuageuses, avec des éclaircies mardi et mercredi matin. Jeudi, vendredi et le week-end prochain vont être marqués par de fortes averses et des températures qui ne dépasseront pas les 15°C en pleine journée. Le vent va légèrement diminuer en fin de semaine, permettant aux températures ressenties de monter un peu.

Des conditions compliquées également la semaine prochaine



Si l'éruption nous fait l'honneur de durer, les amateurs vont devoir attendre mercredi prochain pour retrouver des conditions convenables dans les Hauts. Pourtant, cette journée du mercredi 28 septembre sera sans doute la plus ensoleillée de cette quinzaine. Ces prévisions peuvent bien évidemment encore évoluer, mais la tendance n'est pas à un grand soleil ou des nuits étoilées dans l'immédiat. Reste à savoir si ce mauvais temps va décourager même les plus déterminés.