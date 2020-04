A la Une .. Volcan: Une forte activité sismique enregistrée sous les cratères sommitaux

L’éruption débutée jeudi, sur le flanc Est du Piton de la Fournaise, se poursuit avec une intensité du trémor volcanique "relativement stable sur les dernières 24 heures", indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son bulletin du jour.



"Une forte activité sismique est enregistrée sous les cratères sommitaux depuis ce matin, ainsi sur les dernières 12h, 56 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés". Ces séismes sont localisés à environ 2 km de profondeur sous la bordure sud-est du cratère Dolomieu. Cette activité sismique témoigne "de la fragilisation du milieu, soit par une circulation de fluide ou la vidange d’un réservoir, très certainement en lien avec l’alimentation du site éruptif et son regain d’activité depuis 24h environ".



La couverture nuageuse autour du volcan perturbe les relevés de débits de lave estimés à partir des données satellites via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne). Cependant, "une augmentation semble se dessiner sur les dernières 24h avec des débits fluctuant entre 3 et 63 m3/s et une moyenne autour de 24.2 m3/s sur les dernières 12h". Zinfos974 Lu 1013 fois







