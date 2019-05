Volcan : Une forte activité sismique enregistrée dans la nuit

Après une première journée de forte sismicité enregistrée le 27 mai 2019 sous le sommet du Piton de la Fournaise, une forte sismicité a de nouveau été enregistrée le 30 mai et en ce début de 31 mai. Avec notamment deux petites crises sismiques de courte durée le 31 mai de 02h43 à 03h (heure locale) et de 04h29 à 04h37 (heure locale).



Cette activité sismique montre que le milieu se fragilise et que cette fragilisation s’accélère suite à une pressurisation du réservoir magmatique superficiel réalimenté par du magma plus profond.



A noter que ce processus de mise en pression du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à une éruption.