A la Une . Volcan : Une éruption dans le secteur de Piton de Crac ?

La crise sismique débutée à 04h33 heure locale se poursuit avec un magma qui se dirige en profondeur vers le flanc nord nord-est du volcan, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans un communiqué : Par NP - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 11:07

La crise sismique débutée à 04h33 heure locale (00h33 heure UTC) se poursuit. Entre 04h33 et 10h50 heure locale, 537 séismes volcano-tectoniques et 81 séismes de type longue période ont été enregistrés par l’OVPF. Cette sismicité est localisée sous la zone sommitale et sous le flanc est (entre 0,6 km au dessus du niveau de la mer et 1,2 km sous le niveau de la mer).

La sismicité et la source des déformations montrent une migration du magma en profondeur vers le flanc nord nord-est du volcan, dans le secteur de Piton de Crac, un peu plus au nord que l’intrusion du 28-30 septembre 2020. En 2020, la crise sismique, qui avait accompagné cette intrusion, avait duré deux jours et n’avait pas conduit à une éruption, le magma ayant stoppé en profondeur.

A l’heure actuelle, le risque d’une ouverture de fissures éruptives à basse altitude n’est pas exclue. En général au Piton de la Fournaise plus les crises sismiques sont longues, plus le risque d’ouverture de fissures éruptives à basse altitude augmente.

Niveau d’alerte : Alerte 1