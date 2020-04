Volcan: Un risque d’effondrement du cratère Dolomieu

Depuis hier, 189 séismes volcans-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous les cratères sommitaux. L’éruption commencée jeudi se poursuit sur le flanc Est du volcan.



"Ces séismes témoignent de la fragilisation du milieu, soit par une circulation de fluide ou la vidange d’un réservoir, très certainement en lien avec l’alimentation du site éruptif et son regain d’activité", indique l ‘OVPF.



Un risque d’effondrement du cratère Dolomieu est envisagé par les scientifiques.



Un fort panache de gaz, recrouvre actuellement, la partie sommitale du Piton de la Fournaise. Des pics de SO2 ont été relevés sur les stations de l’OVPF situées sur le pourtour de l’Enclos Fouqué, ainsi que par l’ORA dans la région du Tampon et de La Plaine des Cafres. "Ces pics de SO2 sont liés à ce regain d’activité et au vent qui rabatte le panache de gaz lié à l’éruption vers ses secteurs".



Des cheveux de Pelé ont également été reportés dans ces régions. Les cheveux de Pelé se forment lorsque les projections de lave émises au niveau des fontaines de lave se font étirées et transportées par le vent.



Compte-tenu de la forte sismicité actuellement enregistrée au niveau de la zone sommitale et des risques associés, de la présence d’un fort panache de gaz sur la zone sommitale et de mauvaises conditions météorologiques, la mission de terrain prévue par une équipe de l’OVPF pour le diagnostic et la réparation d’une station de surveillance endommagée par l’éruption est annulée.