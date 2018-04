A la Une .. Volcan : Trois évents toujours actifs au sud du Cratère Rivals

L’éruption se poursuit ce lundi avec une intensité du trémor volcanique relativement stable ces dernières 48h. Les équipes de l’Observatoire ont pu ce lundi matin effectuer une reconnaissance aérienne. Les trois évents sont toujours actifs au sud du Cratère Rivals.



"L’évent le plus au nord a une activité réduite. Les deux fontaines qui s'en échappent ne semblent pas dépasser la quinzaine de m en vue aérienne", indique l'OVPPF dans son bulletin du jour.



L'évent le plus au sud est constitué d'un cône qui ne dépasse pas cinq mètres de haut. Un cône presque complètement fermé, a constaté ce vendredi l’OVPF. "C’est par un petit orifice que s'échappe des fumeroles soufrées (point commun aux trois évents)".



Le cône central le plus actif



Le troisième évent situé au centre est le plus actif. "Formé tout en longueur (3 fois sa hauteur soit environ 30 à 40 m de long), il est occupé par un lac où de grosses bulles de lave sont visibles donnant des fontaines lorsqu'elles explosent". Trois bras de coulées s’en échappent. "A 10h20 locale les deux bras de coulés plus à l'est n'avaient pas parcouru plus de 150 m alors que celle plus à l'ouest contournait par l'est le Cratère Cassien et avait parcouru environ 1,2 km".



L'observation aérienne confirme les éléments recueillis hier selon lesquels la coulée avait alors atteint dans la journée 2,6 km dont 400 m en longeant le rempart sud de l'Enclos. "Les observations faites sur cette partie de la coulée semblent montrer qu'elle s'est refroidie (en surface au moins). Aucun épanchement liquide n'est visible en son front et aucune fumée n'est visible dans le rempart".



Au plus près du volcan, une deuxième équipe de l’OVPF s’est rendue sur site pour procéder à des prélèvements de lave et à des prises de vue du site éruptif en vue de modélisation 3D du site.



Le panache de gaz était rabattu ce jour côté Piton Bert / Plaine des Sables.



Les débits de surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Clermont Ferrand) et MIROVA (université de Turin), relevés ce jour étaient de 4.3 ± 1.5 m3/s.



Aucune déformation significative n’a été enregistrée ces dernières 24 heures sur le cône terminal.



Deux séismes volcano-tectoniques sommitaux ont été enregistrés ces dernières 24 heures sous l'édifice du Piton de la Fournaise, conclut le bulletin. N.P





