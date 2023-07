A la Une . Volcan : Pas de séisme depuis 24h malgré l’inflation sommitale qui se poursuit

Dans son dernier rapport, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) fait état d'un calme sismique depuis 24h. Une situation qui réduit la possibilité de voir une nouvelle fissure apparaître, mais ne l'écarte pas totalement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 15:37





Toujours selon l'OVPF, cette faible activité sismique entraîne une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère. Mais cette hypothèse n'est pas exclue en raison de la poursuite de l’inflation sommitale et des fluctuations dans l’amplitude du trémor qui sont régulièrement observées.



Lors d'une



À la surface, Alain Bertil s'est rendu ce matin au niveau de la coulée qui se trouve toujours à 1,8 km de la route. Il a mesuré le front de coulée figé est à 495 m, et le font actif à 825 m. Le débit est quant à lui mesuré comme inférieur à 4 m3/sec. Est-ce le début de la fin ou bien le calme avant la tempête ? Difficile de savoir où en est le Piton de la Fournaise. Dans son rapport quotidien, l'OVPF indique qu'au cours des dernières 24h, aucun séisme volcanotectonique superficiel n’a été enregistré.Toujours selon l'OVPF, cette faible activité sismique entraîne une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère. Mais cette hypothèse n'est pas exclue en raison de la poursuite de l’inflation sommitale et des fluctuations dans l’amplitude du trémor qui sont régulièrement observées.Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier , Aline Peltier, la directrice de l'Observatoire, rappelait que "depuis mi-juillet, on a de nouveau un gonflement du volcan, ce qui montre qu'on a du magma qui remonte des profondeurs. Et donc, pourquoi pas une éruption qui puisse durer dans le temps ou, à défaut, si elle devait s'arrêter dans le temps, une nouvelle éruption".À la surface, Alain Bertil s'est rendu ce matin au niveau de la coulée qui se trouve toujours à 1,8 km de la route. Il a mesuré le front de coulée figé est à 495 m, et le font actif à 825 m. Le débit est quant à lui mesuré comme inférieur à 4 m3/sec.









Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur