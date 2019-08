Volcan : On ne s'en lasse pas...

Merci à Julien S. qui nous a fait parvenir ces très belles photos de l'éruption en cours du Piton de la Fournaise, photos prises depuis la route nationale.



On ne s'en lasse pas.



Le spectacle, une fois de plus, a été féérique et vous avez été des milliers à vous rendre ce soir du côté du Tremblet pour admirer l'avancée inexorable de la lave et les rougeoiements de la roche en fusion dévalant les Grandes pentes.