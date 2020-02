La grande Une Volcan : Les images époustouflantes au plus près de la lave





Les bonnes conditions météos d’hier ont permis aux professionnels de l’image et randonneurs aguerris d’immortaliser la première éruption de l'année au plus près de la lave. À la nuit tombée, le spectacle se fait encore plus époustouflant et magique.



Pour rappel, la phase d’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos" du dispositif spécifique ORSEC* volcan est en vigueur depuis ce lundi 10 février 2020.



L'intensité du trésor volcanique est relativement stable depuis ces dernières 24h. L'éruption débutée lundi se poursuit. Seule la coulée descendant vers l'Est est encore active. La coulée se situait hier à 1900m d'altitude à environ 6,5km de la RN2.





Nicolas Payet Lu 847 fois