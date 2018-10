Volcan : Le trémor volcanique stabilisé sur des valeurs très faibles

Plus d'un mois et demi que le volcan est entré en éruption mais depuis ces dernières 24 heures, l’intensité du trémor volcanique "est stabilisée sur des valeurs très faibles", indique ce mercredi l'Observatoire du volcan.



Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré au cours des deux derniers jours mais une inflation de l’édifice est toujours enregistrée. Ce qui révèle toujours "une mise en pression d’une source localisée sous les cratères sommitaux (Bory-Dolomieu) à 1-1,5 km de profondeur, liée à la réalimentation du réservoir superficiel par du magma plus profond".



Les émissions de SO2 au niveau de l'évent éruptif sont faibles, "proches ou en dessous du seuil de détection".



Les débits en surface n’ont pas pu être estimés ce jour du fait de flux laviques trop faibles en surface et de la couverture nuageuse.



"L’activité de surface est toujours extrêmement faible. Sur les trois derniers jours, aucune résurgence n’a été détectée et seul un panache de gaz reste visible au niveau de l’évent éruptif, les coulées restant confinées en tunnels de lave".