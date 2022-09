A la Une . Volcan : Le spectacle toujours derrière les nuages

L'éruption se poursuit ce mardi sous de mauvaises conditions météorologiques. Si l'amplitude du trémor volcanique a baissé hier, elle est stabilisée depuis 23H hier soir, indique l'OVPF. Un panache de gaz lié à l’éruption a également été enregistré. Par NP - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 15:57





La sismicité sous la zone sommitale est en baisse avec 24 séismes volcano-tectoniques enregistrés sur les dernières 24 heures.







En parallèle, le passage du satellite TROPOMI vers 10h10 (heure UTC, 14h10 heure locale) indiquait une émission de 2,054 kton de SO2 depuis le début de l’éruption (soit en un peu moins de 6h30 d’éruption). Cette estimation est calculée par intégration dans un rayon de 200 km autour du volcan. L’image satellite indiquait également une dispersion du panache de gaz en direction du sud-ouest.

Du fait des très mauvaises conditions météorologique sur site, aucune reconnaissance n’a pu être faite par les équipes de l’OVPF-IPGP, que ce soit à pied ou par voie aérienne. La station NOVAC de l’OVPF-IPGP localisée sur le rempart ouest de l’Enclos a bien détecté le panache de gaz lié à l’éruption avec des flux de SO2 proches voir légèrement supérieurs à ceux de la dernière éruption (22 décembre 2021-17 janvier 2022) avec un pic maximum estimé à 8000 tonnes par jour (8 kton).En parallèle, le passage du satellite TROPOMI vers 10h10 (heure UTC, 14h10 heure locale) indiquait une émission de 2,054 kton de SO2 depuis le début de l’éruption (soit en un peu moins de 6h30 d’éruption). Cette estimation est calculée par intégration dans un rayon de 200 km autour du volcan. L’image satellite indiquait également une dispersion du panache de gaz en direction du sud-ouest. A la faveur de quelques éclaircies en fin de journée hier, des estimations de débit de lave ont pu être établies par méthode satellite sur la plateforme HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne), avec des pics à 28 m3 /sec, et les images des webcams de l’OVPF-IPGP montraient une activité en fontaine de lave se focalisant sur la partie la plus basse du système de fissures qui s’est ouvert hier. L’éruption débutée le 19 septembre 2022 aux alentours de 7h48 heure locale se poursuit. Avec la décroissance de l’activité en fontaine de lave et la focalisation de l’activité, l'amplitude du trémor éruptif (indicateur d’une émission de lave en surface) a fortement diminué au cours de la journée d'hier et s'est stabilisée depuis hier soir 23h (heure UTC, 03h heure) à environ 15% de son amplitude initiale.La sismicité sous la zone sommitale est en baisse avec 24 séismes volcano-tectoniques enregistrés sur les dernières 24 heures.