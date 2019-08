Société Volcan : Le préfet rappelle les règles de prudence

Pour éviter les accidents, maintenir le libre accès des secours et permettre à ceux qui le souhaitent de profiter du spectacle en toute sécurité, le préfet de La Réunion rappelle les mesures de prudence qui s'imposent à tous :

Conformément au code de la route, le stationnement sur la voie de circulation est strictement interdit (85 verbalisations ont été réalisées depuis le début de l'évènement). Garez-vous sur les emplacements prévus à cet effet ou sur le bas côté dès lors qu'il est suffisamment large pour éviter tout débordement sur la voie de circulation.

Vérifiez que vous ne bloquez ni les autres véhicules stationnés, ni la circulation qui doit rester libre sur les deux voies, les services de secours pouvant avoir à intervenir à tout moment.

Soyez prudents en sortant de votre véhicule et en marchant le long de la route (équipez-vous d'un gilet réfléchissant et d'une lampe le soir notamment) : la zone n'est pas éclairée, vous êtes sur une zone naturelle et non dans un espace public.

Prévoyez des chaussures adaptées ainsi que des vêtements chauds et de pluie, l'amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit.

Ne jetez pas vos déchets, emportez-les avec vous.

Ne vous avancez en aucun cas vers les coulées de lave, vous pourriez en effet être victime d'un éboulement, faire une chute mortelle, notamment si vous marchez sur les anciennes coulées de lave, ou souffrir de graves brûlures si le vent se retourne brusquement.

L'éruption volcanique rejette dans l'air des substances telles que le dioxyde de soufre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules fines sont rejetées dans l'air. Ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables, en cas de concentration localement plus importante, des manifestations physiques telles qu'une toux, une exacerbation d'asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), il est conseillé à ces personnes de quitter la zone et de consulter leur médecin. Contexte particulier du 15 août à Piton Sainte-Rose En raison de la messe de l'Assomption à Piton Sainte-Rose, qui engendre traditionnellement un afflux de personne, la circulation sur la RN2 sera interdite cette année encore le jeudi 15 août 2019 de 6 h à 18 h à Piton Sainte-Rose, sur la portion comprise entre le chemin La Croix et le chemin Pointe des Jardins, pour tous les véhicules terrestres et à moteurs venant du nord comme du sud (sauf pour les bus habilités et les riverains).

Point de situation L'alerte 2-2 du plan ORSEC Volcan « éruption en cours » est en vigueur depuis le dimanche 11 août après-midi. L'accès du public à l'enclos Fouqué depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d'aéronefs dans la zone du volcan, sont donc interdits jusqu'à nouvel avis.

Les conditions météorologiques ont permis d'effectuer hier matin une reconnaissance aérienne permettant de localiser les fissures, d'évaluer l'avancée de la coulée encore active et d'en évaluer le débit. Le front de cette coulée se situe actuellement au niveau du Piton Tremblet, à proximité de la zone de la coulée de lave de 2007. Le débit de la coulée est actuellement c

