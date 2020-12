A la Une . Volcan : Le nombre de séismes continue de baisser

La crise sismique qui s’est produite très tôt hier matin a fait espérer un spectacle du Piton de la Fournaise avant la fin de l’année 2020. Une crise qui n’a pas duré. Le nombre de séismes continue à baisser ce samedi. Le gonflement de l’édifice volcanique semble en revanche repartir. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 17:55 | Lu 189 fois





" Aucune variation de flux de CO2 dans sol ou de flux de SO2 dans l’air n’a été enregistrée pendant ou suite à l’intrusion du 4 décembre. Les concentrations en espèces soufrées (H2S et SO2) dans les fumerolles de la zone sommitale restent proches de la limite de détection", indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



En revanche, "l’inflation de l’édifice volcanique (gonflement) semble repartir suite à l’intrusion du 4 décembre. Ce paramètre sera à confirmer ces prochains jours".



Le niveau d'alerte 1 est maintenu. Commencée à 5h10, elle a pris fin à 5h54. La crise sismique de ce vendredi était accompagnée de déformation rapide indiquant que le magma se propageait à la surface. Mais aussitôt arrivée, aussitôt partie. Le nombre de séismes a fortement diminué durant la journée d'hier et aujourd'hui encore pour atteindre 5 séismes volcano-tectoniques.





