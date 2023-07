A la Une . Volcan : Le front de la coulée de lave stagne

Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 18:42

L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) a brusquement chutée hier soir à 21h05 heure locale (17h05 UTC) suite à la survenue d’un séisme volcano-tectonique (M=2.3) localisé à l’aplomb du cratère Dolomieu.



Les estimations de débit de lave établies par méthode satellite sur les plateformes HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) et MIROVA (Université de Turin) au cours des dernières 24h indiquaient des débits compris entre 5 et 10 m3/sec. Cependant ces mesures ont été minorées par la présence de nuages sur le site éruptif durant une bonne partie de la journée.



La dernière image satellite VIIRS image acquise le 4 juillet 2023 à 21h18 UTC (1h18 heure locale le 5 juillet) indiquait que l’anomalie thermique, correspondant à l’extension de la coulée, n’avait pas évoluée depuis hier. Les images des webcams ce matin ne montre aucune progression significative du front de coulée. Il se situait toujours ce matin entre 2 et 2,5 km de la RN2.



Ce matin l’activité éruptive se concentrait sur un unique point d’émission localisé au sud-est de l’enclos Fouqué vers 1700 m d’altitude.



La nuit dernière, les parties les actives de la coulée de lave se situaient sur la partie haute des Grandes Pentes au-delà de 1300 m d’altitude.

Depuis 48h, une déflation de l'ensemble de l'édifice est enregistrée. Cette déflation est liée à la vidange du réservoir magmatique qui alimente l'éruption, qui est localisé à environ 2 km sous le sommet du Piton de la Fournaise.



L’activité en profondeur se maintient toujours, même si le nombre de séismes volcano-tectoniques superficiels sur les dernières 24h a encore diminué : 36 contre 162 les 24h précédentes et contre 1059 les 24h encore-précédentes. Néanmoins, il n’est toujours pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude, et/ou hors Enclos.



Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’Enclos Nord et Sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et/ou hors Enclos.