Volcan: Le cône éruptif poursuit son édification

L’éruption débutée le 15 septembre à 04h25 heure locale se poursuit. Le trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est en légèrement augmentation depuis 8h heure dimanche et a ainsi doublé d’intensité au cours de la journée.



Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ont enregistré deux séismes volcano-tectoniques dits superficiels sous le flanc est du volcan au cours de la journée du 21 septembre. Néanmoins, aucune déformation significative n'est perceptible depuis le début de l'éruption indiquent-ils.



Les débits en surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Université Clermont Auvergne) se maintiennent et sont toujours compris entre 1 m3/s et 3 m3/s sur les dernières 24h.



La diminution du flux de SO2 d'un facteur 6 environ par rapport au début de l’éruption se maintient et est confirmée par la forte diminution de la pollution en SO2 au niveau du sommet du Piton de la Fournaise. Le panache désormais est plus petit et presque confiné dans l'Enclos Fouqué avec une dispersion au sud et à l'ouest.



Une mission de terrain réalisée dimanche par une équipe de l’OVPF a permis d’échantillonner des scories au niveau du cône éruptif et un bras de coulée actif localisé au pied du cône.



Ce dernier continue son édification et reste encore égueulé vers le sud laissant s’échapper une coulée principale vers le sud, se dirigeant ensuite vers le sud-est.