Volcan : Le cône créé par la dernière éruption baptisé Piton Karay

Par NP - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 15:55

L’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc national de La Réunion et la Cité du Volcan, sont heureux de vous annoncer le nom de baptême du nouveau cône volcanique, résultant de l’éruption du 22 décembre 2021 au 17 janvier 2022.



En effet, la nomination des cônes volcaniques se faisant de manière collégiale entre l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc national de La Réunion et la Cité du Volcan, le nom de « Karay » a été retenu. Ce nouveau cône sera donc connu sous l’appellation de Piton Karay.



Pourquoi le choix de ce nom ?



Le choix de ce nom a été orienté par la forme en marmite hémisphérique du cône volcanique. Lors de l’éruption, il a notamment hébergé un lac de lave débordant à plusieurs reprises des bords du cratère.



Le mot Karay désigne en créole réunionnais une marmite de forme hémisphérique (similaire à un “wok”) avec deux anses sur les côtés. En Inde, cet ustensile de cuisine est généralement appelé “karahi” (du sanskrit kaṭāha) qui fut par la suite créolisé en “caraye” (karay en graphie KWZ). Ce choix de nom permet également d’honorer la mémoire des engagés indiens, qui ont enrichi la langue réunionnaise avec des mots tels que Karay.