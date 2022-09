A la Une .. Volcan : La crise sismique n'a pas duré mais une éruption reste possible

Voici le bulletin de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 08:21

La crise sismique qui a débuté le 7 septembre à 16h54 heure locale s’est arrêtée dans la soirée (aux alentours de 19h heure locale). Cette crise sismique a été accompagnée de faible déformation au sommet (< 1 cm). Les séismes ont été localisés sur la bordure nord du cratère Dolomieu (Figure 1).



L’arrêt de la crise sismique signifie que la progression du magma a cessé en profondeur (intrusion) sous le sommet et n’a pas atteint la surface.



Depuis, la sismicité reste soutenue avec 2 ou 3 séismes enregistrés par heure.



Aucune hypothèse n’est écartée (arrêt définitif de la sismicité, reprise de l’intrusion, nouvelle intrusion) quant à l’évolution de la situation à venir compte tenu de cette sismicité persistante.



Par le passé de telles intrusions ont parfois précédées de quelques jours l’injection finale de magma conduisant à l’éruption, comme cela a été observé récemment en octobre 2019 et décembre 2020.



Niveau d’alerte : Alerte 1