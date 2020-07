Société Volcan : La crise sismique n'a pas duré mais une éruption reste possible à moyenne échéance

Malgré une crise sismique ce matin au Piton de la Fournaise, le magma n'est finalement pas remonté à la surface. "Une éruption à moyenne échéance ne peut être exclue", indique l'OVPF ce vendredi après-midi. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 15:05 | Lu 173 fois

"La crise sismique débutée le 3 juillet 2020 à 07h20 heure locale, a pris fin vers 08h00 (heure locale). Cet épisode, a été accompagné de déformations de surface qui sont restées extrêmement faibles et localisées au sommet du Piton de la Fournaise. Depuis, aucune reprise de l’activité sismique ou de déformation n’a été observée.



Plusieurs heures sans qu’aucune activité ne soit observée, témoignent de l’arrêt en profondeur du magma dans l’édifice.



Néanmoins, compte tenu de la reprise de l’inflation observée depuis le 16 juin, une éruption à moyenne échéance ne peut être exclue."



