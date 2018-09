Volcan: La coulée se rapproche du rempart sud de l’enclos Fouqué

L'éruption débutée ce samedi se poursuit à un niveau "stable et faible", indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son bulletin du jour.



"Les débits de surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne), restent compris entre 2.5 et 5 m3/s. Le front de coulée se situe toujours dans la partie haute de l’enclos. La coulée continue sa progression vers l’est en ne se rapprochant progressivement du rempart sud de l’enclos Fouqué".



Aucune déformation n’est perceptible depuis le début de l’éruption.



Quant au panache de gaz volcanique, les capteurs permanents de l’OVPF ont enregistré des émissions de SO2 "très supérieures au fond atmosphérique" qui "sont dispersées majoritairement vers l'ouest et le sud depuis le début de journée".