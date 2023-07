A la Une . Volcan : La coulée figée à 1,8 km de la RN2, activité concentrée sur le cône volcanique

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise fait le point sur l'activité au Volcan : Par La rédaction - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 14:27

L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude. Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave.



Les coulées de lave actives sont désormais concentrées sur la partie haute des Grandes Pentes. Le front de coulée n’a pas évolué depuis plus de 48h et un survol de la zone hier matin par une équipe de l’OVPF-IPGP a permis de le localiser précisément à 1,8 km de la route.

L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) est relativement stable. Même si quelques fluctuations persistent les gaz-pistons – associés à la remontée périodique de paquets gazeux dans l’édifice - ne sont plus enregistrés.



Les estimations de débit de lave établies par méthode satellite sur les plateformes HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) et MIROVA (université de Turin) au cours des dernières 24h indiquaient des débits compris entre 2 et 9 m3/sec. Compte tenu de la masse nuageuse présente régulièrement sur le site éruptif, ces débits peuvent être minorées.



À partir de ces flux, il est estimé qu’un volume compris entre 4 et 4,5 Mm3 de lave a été émis en surface depuis le début de l’éruption.



L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude. Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave.



Les coulées de lave actives sont désormais concentrées sur la partie haute des Grandes Pentes. Le front de coulée n’a pas évolué depuis plus de 48h et un survol de la zone hier matin par une équipe de l’OVPF-IPGP a permis de le localiser précisément à 1,8 km de la route.

La déflation de l'ensemble de l'édifice se poursuit même si celle-ci a fortement ralenti ces dernières 48h. Cette déflation est liée à la vidange du réservoir magmatique localisé à environ 2 km sous le sommet du Piton de la Fournaise qui alimente l'éruption en cours.



Une activité sismique est toujours enregistrée sous la zone sommitale. Ainsi sur les dernières 24h, 33 séismes volcanotectoniques superficiels ont été enregistrés. Cette diminution entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle ouverture à plus basse altitude et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure.



Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement)