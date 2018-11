Volcan : L’interdiction d’accès du public levée sur certaines zones

Au regard des observations de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) depuis la fin de l’éruption le 1er novembre 2018, le préfet de La Réunion a décidé du retour en phase de VIGILANCE du dispositif spécifique Orsec* du volcan du Piton de la Fournaise à compter du jeudi 8 novembre 2018.



Pendant la phase de sauvegarde, une mission de reconnaissance a été réalisée le 7 novembre 2018 par les experts de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l’office national de la forêt (ONF), du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM).



Ainsi, le préfet de La Réunion a décidé de lever l’interdiction d’accès du public à la partie haute de l’enclos du Piton de la Fournaise à compter du samedi 10 novembre 2018 à 06h00.



L’accès n’est possible que sur les deux sentiers balisés et entretenus par l'office national des forêts, dans les limites suivantes :

• le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - Sentier Rivals - Cratère Caubet

• le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo - sentier d'accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère).



Les sentiers du Pas de Bellecombe jusqu’à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur Château Fort restent interdit d’accès.



Le préfet rappelle que le volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents. Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s’appliquent tout particulièrement.





* ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile