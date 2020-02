Volcan : L’intensité du trémor relativement stable mais le front des coulées ne progresse plus

L’éruption débutée lundi se poursuit mais le front des coulées ne progresse plus. "L’intensité du trémor volcanique est relativement stable sur les dernières 48h. À noter la présence de quelques fluctuations, certainement liées à un effet de résonance au sein du cône volcanique qui est en train de se refermer latéralement", indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son rapport du jour.



Deux séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés sous les cratères sommitaux.



Hier, le front de coulée le plus bas en altitude (1400 m) observé en début d’éruption n’était déjà plus actif. Les coulées situées aux alentours de 1900 m d’altitude, en contre bas du cratère Marco sont encore actives. Cependant, "les observations de cette nuit depuis la RN2 confirment que le front des coulées actives n’a guère progressé depuis".



"Ce matin, les débits de surface estimés, à partir des données satellites via les plateformes HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne) et MIROVA (université de Turin), étaient compris entre 8 et 16 m3/s".