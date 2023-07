A la Une . Volcan : L'éruption se poursuit

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise fait le point sur l'éruption au Piton de la Fournaise. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 14:19

L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) est toujours fluctuante au cours du temps à l'échelle de quelques dizaines de minutes, avec des phases de trémor continues et des phases de trémor intermittentes. L’amplitude du trémor reste néanmoins faible par rapport au début d’éruption.



Les fluctuations observées dans le trémor se traduisent au niveau du site éruptif par des variations d’intensité dans l’activité, avec des projections de fontaines de lave au niveau du cône éruptif plus ou moins intenses.

Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques persistantes actuellement sur site :

- aucun retour visuel sur le site éruptif et le champ de lave n’a pu être fait aujourd’hui et cette nuit,

- ni aucune estimation des débits de lave par méthode satellite.



Une légère déflation de la zone sommitale est toujours enregistrée. L’activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible.



Ainsi sur les dernières 24h, aucun séisme volcanotectonique superficiel n’a été enregistré. Cette faible activité sismique entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de l’exclure.



Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos sans menace particulière pour la sécurité́ des personnes, des biens ou de l’environnement)