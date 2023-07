Volcan : L’éruption se poursuit en partie dans les tunnels

Le communiqué de l’Observatoire volcanologique :





L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) est relativement stable sur les dernières 24h.



Depuis 18h30 UTC hier (22h30 heure locale), il est observé des phases de trémor intermittent sur des durées de 30-40 minutes séparées par des phases durant lesquelles l’amplitude du trémor est très faible d’une durée d’une 10aine de minutes. Cela se traduit au niveau du site éruptif pas des fluctuations dans l’activité, avec des projections de fontaines de lave au niveau du cône éruptif plus ou moins intenses.



Les estimations de débit de lave établies par méthode satellite sur la plateforme HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) au cours des dernières 24h indiquaient des débits compris entre 1,5 et 14 m3/sec. Compte tenu de la masse nuageuse présente régulièrement sur le site éruptif ainsi que de la présence de tunnels de lave, ces débits peuvent être sous-évalués.



Le cône volcanique actif - située au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude - poursuit son édification par accumulation des projections de lave.



L’écoulement de la lave s'effectue maintenant en partie en tunnel de lave à proximité immédiate du cône en construction, même si des coulées restent toujours visibles. Cette nuit les coulées actives se situaient à des altitudes supérieures à 1300 m dans le haut des Grandes Pentes (Figure 3) Le front de coulée quant à lui n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la route



A l’heure actuelle aucune déformation significative de l’édifice n’est enregistrée. Une activité sismique est toujours enregistrée sous la zone sommitale. Cette activité poursuit sa décroissance ; ainsi sur les dernières 24h, 4 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés. Cette diminution entraîne une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère, mais ne permet pas pour autant de

l’exclure.