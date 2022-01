A la Une . Volcan : L’éruption est terminée

Le Piton de la Fournaise a finalement baissé le rideau ce lundi à 2h10. Avec les mauvaises conditions météorologiques, il a finalement laissé peu de chances aux curieux et passionnés de venir admirer le spectacle. Par NP - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 06:00









L'éruption qui a débuté le 22 décembre dernier à 3h30 (heure locale), s’est arrêtée ce jour à 2h10 (heure locale) (22h10 heure TU), suite à l’arrêt brutal du trémor volcanique.



Aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée quant à l’évolution de la situation, compte tenu de signaux sismiques qui sont toujours observés sous le sommet, indique l'Observatoire Volcanique du Piton de La Fournaise.

A noter que des rougeoiements sont toujours visibles et correspondent aux tunnels de lave qui se vidangent.



Passage en phase de sauvegarde



L’interdiction d’accès à la partie haute de l’enclos reste en vigueur jusqu’à nouvel avis en attendant les conclusions des reconnaissances qui seront réalisées dans les prochains jours.

