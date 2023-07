A la Une . Volcan : L'activité se maintient au Piton de la Fournaise

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise fait le point sur l'éruption en cours. L'activité reste stable, le front de la coulée qui s'étend sur 3,5 km et qui avance à une vitesse de 40 m/heure se trouve ce matin entre 2 et 2,5 km de la RN2. Voici le communiqué complet : Par La rédaction - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 14:05

L’éruption débutée le 02/07/2023, aux alentours de 08h30 heure locale se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) est restée relativement stable sur les dernières 24h avec quelques fluctuations de faible amplitude.



Les estimations de débit de lave établies par méthode satellite sur les plateformes HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) et MIROVA (Université de Turin) sur les dernières 24h indiquaient des débits compris entre 5 et 20 m3/sec.



La dernière image satellite VIIRS image acquise le 3 juillet 2023 à 10h24 UTC (14h24 heure locale) indiquait que l’anomalie thermique, correspondant à l’extension de la coulée, s’était propagée sur une longueur de 3,5 km vers l’est.



Les images des webcams ce matin montre une lente progression du front de coulée. La vitesse actuelle de progression du front de coulée sur les dernières 24h est estimée à 40 m/heure. Il se situait ce matin entre 2 et 2,5 km de la RN2. Hier soir et cette nuit, les parties les plus actives de la coulée de lave se situaient sur la partie haute des Grandes Pentes.