Volcan: L'activité en tunnel de lave est désormais majoritaire

L’éruption débutée le 27 avril à 23h50 se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) continue toujours de baisser très progressivement.



"Les reconnaissances sur le terrain font toujours état d’une activité principalement focalisée sur l’évent central avec un cône désormais entièrement fermé d’où s’échappent des projections de lave de faible hauteur (moins de 10 m au-dessus du cône) et d’où part un tunnel de lave principal", indique le bulletin de l'observatoire du Piton de la Fournaise publié ce lundi. "L’activité en tunnel de lave est désormais majoritaire. Peu de coulées de lave étaient visibles ces deux derniers jours, même si le front reste toujours actif, de nombreux incendies ayant été reportés en pied de rempart et même dans le rempart (observations sur site du 07/05/2018 à 8h55)".



Le cône le plus en amont projette toujours en de rares occasions de la lave sous forme de projection mais celles-ci sont très faibles en intensité. En outre, après plusieurs jours de déflation (dégonflement) du volcan, les déformations semblent se stabiliser et aucune déformation significative n’est enregistrée depuis.



A noter qu'un séisme volcano-tectonique a été enregistré ces dernières 24 heures sous l’édifice du Piton de la Fournaise.