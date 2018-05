Volcan: Intensité stable mais évolution de l'activité en surface

L’éruption débutée le 27 avril à 23h50 se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité éruptive en surface) est toujours relativement stable, indique l'observatoire du Piton de la Fournaise ce jeudi, dans son bilan dressé à 16 heures.



"Les débits de surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Clermont Ferrand), relevés ce jour étaient de l’ordre de 1 m3/s. A noter que ces mesures ne sont que partielles suites aux mauvaises conditions météorologiques sur le massif de la Fournaise au cours des dernières 24 heures" est-il indiqué. Le bilan précise qu'un très léger dégonflement du volcan continue à être enregistré sur les capteurs de déformation de l’OVPF.



Des observations de terrain effectuées en début d’après-midi ont tout de même permis d’observer une évolution de l’activité de surface par rapport aux jours précédents : l’activité se concentre maintenant essentiellement sur la bouche centrale, le cône le plus en amont ne montre plus qu’une activité sporadique, le cône autour de la bouche active est maintenant fermé et l'extrémité de la coulée se situait dans les nuages, et n’a donc pu être observée.