A la Une . Volcan : Ils sabrent le champagne devant l'éruption, malgré le couvre-feu

Le spectacle nocturne qu'offre la Piton de la Fournaise attire des centaines de visiteurs. Y compris à la nuit tombée, et malgré le risque de contravention lié au couvre feu en vigueur depuis le 1er janvier. Par Yohann Deleu - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 20:44

"Ils ne vont pas nous faire ch..." Sur le parking qui dessert le chemin de randonnée de l'enclos, ce père de famille est catégorique. Le couvre-feu qui va commencer dans une bonne heure ne l'empêchera pas de profiter du spectacle de l'éruption, visible à quelques dizaines de minutes de marche de là.



Comme lui, des centaines de visiteurs se massaient sur les différents points de vue samedi soir, faisant fi du couvre-feu en vigueur, pour voir l'éruption de nuit.



Ça et là, certains avaient même planté la tente pour profiter de la vue toute la nuit, et y admirer le lever du jour, quand d'autres sabraient le champagne pour célébrer la nouvelle année devant ce son-et-lumière.



C'est le cas de Lily, venue avec son bébé et son compagnon, prête à payer une amende si nécessaire. "J'étais au courant qu'il y avait le couvre feu" admet celle qui, néanmoins, prévoyait de repartir moins tard. "Dans mon esprit il n'y avait qu'une demi-heure de marche, je ne m'attendais pas à marcher une heure et demie mais ça valait le coup !"



Recontactée par la suite, Lily dit n'avoir pas été verbalisée ce soir-là, et ne regrette absolument pas son escapade vespérale en famille, devenue randonnée nocturne aux lueurs du volcan. "C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai vu de ma vie" sourit-elle, encore émerveillée.



Comme d'autres, elle rêve déjà d'y retourner. Couvre feu, ou pas.



Yohann Deleu