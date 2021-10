A la Une . Volcan : Fin de la crise sismique

Voici le bulletin de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Par NP - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 14:30

La crise sismique débutée à 04h33 heure locale (00h33 heure UTC) le 18/10/2021 s’est arrêtée.

L'intrusion qui s'est mise en place dans la Plaine des Osmondes ne semble plus progresser aujourd'hui. Hormis un séisme de Magnitude M1.9 à 10:51 (heure locale) localisé à 1,4 km sous le niveau de la mer, aucun séisme de Magnitude M > ou = à 0.5 n'a été enregistré ce jour par l'OVPF, que ce soit sous le sommet ou dans la Plaine des Osmondes.

Malgré la fin de la crise sismique et l’arrêt de l’intrusion en profondeur, une reprise de la progression de l’intrusion plus en aval ou dans une autre zone n’est pas exclue.

Niveau d’alerte : Alerte 1