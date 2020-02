Volcan : Extraordinaires photos de la dernière coulée du Piton de la Fournaise

Cela faisait plusieurs jours, quasiment depuis le début de l'éruption, que le mauvais temps empêchait les hélicoptères de survoler la dernière éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 10 février dernier.



Ce matin, fort heureusement, les scientifiques de l'Observatoire volcanologique et les touristes ont enfin pu survoler les coulées de lave et faire un point sur la situation.



Il en ressort, selon le dernier point publié à 15h30, que seule la coulée descendant vers l’Est est encore active. Son front se situait vers midi en contre-bas du cratère Marco vers 1.900 m d’altitude, soit à environ 6,5 km de la RN2. Un cône d’un peu moins de 30 m de haut a débuté son édification autour des trois évents restant actifs ce matin. Ces évents localisés à environ 2.200m d’altitude, produisent des fontaines de lave modestes d’une hauteur de 10 à 15 m, au-dessus du cône volcanique en construction.



Un spectacle magnifique qu'ont enfin pu admirer les nombreux touristes ou Réunionnais désirant immortaliser cette première coulée de l'année 2020.



C'est la solution qu'ont choisie les deux photographes Serge Leplege et Ludovic Cafafa, qui ont pu emprunter un vol de la compagnie Mafate Hélicoptères.



Merci à eux pour les magnifiques clichés qu'ils nous ont ramenés, de même qu'à Mafate Hélicoptères.



Pour mémoire, vous pouvez effectuer un survol de 25mn du volcan, avec un départ depuis l'aéroport de Pierrefonds, sur un des appareils de cette compagnie au prix de 150€/personne au lieu de 170€. Appeler le 0692 408 400 pour réserver.