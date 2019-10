A la Une . Volcan: Deux morts et deux blessés graves dans le crash d'un Cessna





Un petit avion de tourisme s'est crashé ce mercredi matin dans le secteur du Volcan. Le bilan fait état de deux morts et de deux blessés graves. Les deux personnes blessées sont en passe d'être désincarcérées.Selon nos informations, l'avion Cessna de l'aéroclub du sud avait été porté disparu dans la matinée.Mercredi 16 octobre 2019 à 10h14, le CROSS Réunion a signalé le déclenchement d'une balise de détresse d'un monomoteur CESNA immatriculé FOKDV qui se serait abîmé dans la zone du volcan du piton de la Fournaise, à proximité de la plaine des sables. Sur la base de ces informations, les premières recherches ont été immédiatement lancées.Une cellule de crise a été activée en préfecture à 10h30 et le plan ORSEC SATER (*) a été activé par le préfet à 10h40. Les personnels du peloton de la gendarmerie de haute montagne (PGHM) et du SAMU ont été acheminés sur place par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG).4 personnes étaient à bord de l'aéronef et les opérations de secours sont en cours.Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre. La brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) est saisie de l'enquête.







