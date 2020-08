Volcan : "Depuis l’intrusion magmatique du 3 juillet, l’activité sismique est restée faible"

"La reprise de la sismicité et de l’inflation depuis le 16 juin, ainsi que les flux élevés de CO2 dans le sol (malgré une tendance à la diminution) furent le témoin d’une reprise de la pressurisation du réservoir magmatique superficiel et de sa réalimentation par des magmas profonds, qui déclencha l’intrusion du 3 juillet.



Depuis l’intrusion du 3 juillet, l’activité sismique est restée faible et l’inflation a stoppé aux alentours du 13 juillet.

A noter que depuis 2016, les réalimentations du réservoir magmatique superficiel sous le Piton de la Fournaise se font par impulsions, ainsi de telles phases d’accalmie dans les déformations et la sismicité ont déjà été observées à plusieurs reprises entre 2016 et 2020 sur des périodes allant de 15 à 80 jours environ, et les éruptions peuvent être déclenchées après seulement une courte période de redémarrage de la réalimentation du réservoir superficiel".