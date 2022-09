A la Une . Volcan : De faibles projections et des tunnels de lave

L'activité au volcan reste stable. La lave s'écoule désormais via des tunnels selon deux axes, l'un vers l’est et l’autre vers sud-est. Le front de coulée se situe dans le secteur du cratère Château Fort. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 16:50

Le bulletin de l'OVPF:



L’éruption débutée le 19/09/2022 aux alentours de 07h48 heure locale se poursuit. L'amplitude du trémor éruptif (indicateur d’une émission de lave en surface) est restée globalement stable au cours des dernières 24 heures, à environ 20% de son amplitude initiale.

- Aucun séisme volcano-tectonique n’a été enregistré à l’aplomb de la zone sommitale sur les dernières 24 heures.

- Suite aux déformations rapides du sol le 19 septembre liées à l’injection du magma vers la surface qui ont montré un déplacement pluri-décimétrique sur le flanc sud-ouest de 45-50 cm environ max, une déflation de la zone sommitale a suivi les 3 premiers jours de l’éruption. Cette déflation a été liée à la vidange du réservoir localisé sous le sommet pour alimenter le site éruptif. Depuis deux jours les données GPS montrent une relative stabilisation des déformations de surface.

A la faveur d’un ciel dégagé depuis ce matin sur le Piton de la Fournaise, des estimations de débit de lave ont pu être établies par méthode satellite sur les plateformes HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne) et MIROVA (Université de Turin). Ces estimations indiquent un débit moyen sur les dernières 24 heures relativement stable compris entre 1 et 3,5 m3/s.

Ces débits sont en adéquation avec les flux estimés à partir des données de flux de dioxyde de soufre (SO2) dans l’atmosphère enregistrés par les stations NOVAC de l’OVPF-IPGP localisées sur la bordure de l’Enclos. Ces données suggèrent un flux moyen d’environ 1,5 m3/s sur les derniers jours.

Les estimations de flux indiquent un volume émis total de l’ordre de 1,2 à 2,5 millions de m3 depuis le début de l’éruption. Cette valeur doit être considérée comme une estimation minimale du fait des mauvaises conditions météorologiques ces derniers jours qui ont atténué le rayonnement thermique pendant les pics d’épanchement laviques et qui ont perturbé les acquisitions de flux de SO2 dans l’atmosphère.

Le suivi du SO2 se fait également via les acquisitions du programme COPERNICUS développé par la Commission Européenne, qui fournit des images de l’instrument TROPOMI destiné à l’observation de la composition de l’atmosphère. Les images du 23 septembre indiquent un faible panache de gaz orienté vers l’ouest-sud-ouest. La masse de SO2 visible dans l'image reste inférieure à 1 kton. A noter que pour la journée du 23 septembre, l'acquisition a été fortement bruitée par la présence de nuages induisant une sous-estimation de la masse de SO2.

Les images de la webcam de l’OVPF-IPGP située au Piton de Bert, ainsi que les images du survol en ULM du site éruptif par une équipe de l’OVPF-IPGP ce matin, montrent :

- un dégazage important au niveau du site éruptif et des projections de lave de faible amplitude;

- un panache de gaz toujours dirigé vers l’ouest sud-ouest comme cela est visible également sur les données satellites ;

- une activité d’écoulement de lave se faisant principalement par tunnels de lave, avec deux axes d’écoulement : l’un vers l’est et l’autre vers sud-est ;

- plusieurs résurgences de lave sont visibles au niveau des tunnels ;

Le front de lave actif se situait ce matin dans le secteur du cratère Château Fort vers 2000 m d’altitude