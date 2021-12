Société Volcan : De faibles fontaines de lave derrière les nuages

L'éruption débutée il y a une semaine se poursuit. Les mauvaises conditions météo ont empêché de mesurer certains signes d'activité volcanique. Hier en fin de journée, "de faibles fontaines de lave ainsi que l’apparition d’une petite bouche" ont pu être observées. Par NP - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 14:02

L’éruption débutée le 22/12/2021 aux alentours de 3h30 heure locale se poursuit. Sur les dernières 24h, l'amplitude du trémor éruptif (indicateur d’une émission de lave en surface) montre des fluctuations.



Les fluctuations observées peuvent être liées soit au cône en cours d’édification qui subit des phases de construction et de démantèlement, influant ainsi la vitesse des débits de lave au niveau de l’évent ; soit à des libérations ponctuelles de poches de gaz piégées dans les conduits d’alimentation qui peuvent être libérées soudainement entraînant une augmentation du trémor.

L’amplitude moyenne du trémor se situe ce matin à environ 50% de son amplitude initiale.

Les mauvaises conditions météorologiques sur le site éruptif présentes depuis hier en fin d’après-midi ne permettent plus de retour visuel avec l’éruption. Ainsi aucune information relative aux fontaines et coulées de lave ainsi qu’à l’édification du cône autour de l’évent ne peut être donnée ce matin.



Cependant, la dernière observation, effectuée hier à 18h30 heure locale, montre de faibles fontaines de lave ainsi que l’apparition d’une petite bouche (ouverture dans un tunnel de lave) située en pied du cône côté aval.

Sur les dernières 24h : - Deux séismes volcano-tectoniques sous le sommet ont été enregistrés. - Les déformations de surface ne montrent plus de déformation significative. - Aucune estimation de débit de lave n’a pu être établie par méthode satellite, suite à la couverture nuageuse présente depuis hier après-midi. - La position du front de la coulée n’a pu être observée pour la même raison.

Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos)