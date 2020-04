Volcan: Chute de l’intensité du trémor, la fin de l’éruption en surface

Avant l’arrêt de l’éruption, "le front actif (bras de coulée sud) se situait à 360 m d’altitude soit à environ 2 km de la route nationale 2 (contre 550 m d’altitude et 2,7 km de la route hier à 10h30 pour le bras de coulée nord)".Ce matin, un vol de reconnaissance de la SAG et du PGHM a pu être réalisé. Des cheveux de Pelé sont également retombés sur les secteurs situés au nord du volcan, notamment dans le secteur de La Plaine des Cafres. Des témoignages font état également de retombées de cheveux de Pelé à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) à Sainte-Marie, en passant par Le Tampon, et la région des Plaines.