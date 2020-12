Volcan: Ces images valent vraiment le détour

La troisième éruption de l'année 2020 aura duré moins de 24 heures mais aura attiré l'attention de tous les amoureux du Volcan. Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce lundi vers 5 heures du matin. Trois fissures se sont formées sur le flanc Ouest-Sud-Ouest, où la lave n'avait plus l'habitude de sortir depuis plus d'un an.



Les Réunionnais se sont précipités pour profiter du spectacle et ils ont eu raison car l'éruption s'est achevée ce mardi matin, soit moins de 24 heures plus tard. La lave était visible depuis le Pas de Bellecombe mais aussi sur le sentier du Piton de Bert. Beaucoup de vidéastes se sont rendus sur place et ont immortalisé ce grand moment.



Parmi eux, le droniste Julien Gouilloux qui a pris des clichés exceptionnels pour le Kartel Prod. Voici quelques images: