A la Une . Volcan : Après une baisse, le trémor à nouveau à la hausse

Si les conditions météorologiques n'ont pas permis aux scientifiques de se rendre sur site ce jeudi, les instruments ont mesuré dans la nuit d'hier une ré-augmentation de l'amplitude du trémor éruptif. Par NP - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 17:21

Le bulletin de l'OVPF :



L’éruption débutée le 19/09/2022 aux alentours de 07h48 heure locale se poursuit. Après presque 3 jours de décroissance, l'amplitude du trémor éruptif (indicateur d’une émission de lave en surface) a ré-augmenté progressivement au cours de la nuit dernière. Son niveau s’est stabilisé en cours de journée à environ 20% de son amplitude initiale.

La sismicité sous la zone sommitale reste très faible avec 1 unique séisme volcano-tectonique enregistré sur les dernières 24 heures.

A la faveur d’une amélioration des conditions météorologiques de quelques heures hier après-midi, une équipe de l’observatoire a pu se rendre sur le site éruptif avec l’appui de la Section Aérienne de la Gendarmerie et du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne.



Cette intervention a permis : - de confirmer le lieu précis de l’évent éruptif, - d’effectuer un prélèvement de lave dans la coulée à proximité de l’évent, - d’effectuer un prélèvement de projections plus anciennes, - d’évaluer le débit de lave à environ 3 m3/s.

Des estimations de débit de lave ont pu être établies par méthode satellite sur la plateforme HOTVOLC (OPGC - université Clermont Auvergne), au cours de l’après-midi d’hier (pics à 2.5 m3 /sec), ainsi que ce matin à la faveur de courtes éclaircies (pic à 3.6 m3/s).

En fin de journée d’hier, les images des webcams de l’OVPF-IPGP montraient une activité en très nette diminution focalisée sur la partie la plus basse du système de fissures qui s’est ouvert lundi.

Du fait des très mauvaises conditions météorologique sur le massif de la Fournaise aujourd’hui, aucune reconnaissance sur site n’a pu être faite par les équipes de l’OVPF-IPGP que ce soit à pied ou par voie aérienne.