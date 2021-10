A la Une . Volcan : 800 séismes depuis ce matin

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise fait le point cet après-midi sur la situation au Volcan. La lave n'a toujours pas atteint la surface, mais le magma se déplace en profondeur et provoque des centaines de tremblements de terre. Par NP - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 16:36

La crise sismique débutée à 04h33 heure locale (00h33 heure UTC) se poursuit. Entre 04h33 et 16h00 heure locale, 627 séismes volcano-tectoniques et 176 séismes de type longue période ont été enregistrés par l’OVPF. Cette sismicité est localisée sous la zone sommitale et sous le flanc nord-est (entre 0,7 km au dessus du niveau de la mer et 1,4 km sous le niveau de la mer.

La sismicité et la source des déformations montrent une migration du magma en profondeur vers le flanc nord nord-est du volcan, dans le secteur nord-ouest du Piton de Crac, à l’ouest de la Plaine des Osmondes.

A l’heure actuelle, le risque d’une ouverture de fissures éruptives à basse altitude n’est pas exclue. En général au Piton de la Fournaise plus les crises sismiques sont longues, plus le risque d’ouverture de fissures éruptives à basse altitude augmente.

Niveau d’alerte : Alerte 1

Légende : Carte de localisation (épicentres) et coupes nord-sud et est-ouest (montrant la localisation en profondeur, hypocentres) des séismes enregistrés et localisés par l’OVPF-IPGP le 18/10/2021 sous le massif du Piton de la Fournaise. Seuls quelques séismes caractéristiques ont été localisés à cette heure (© OVPF-IPGP).