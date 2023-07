La grande Une Volcan : ​Les coulées de lave actives concentrées en haut des Grandes Pentes

L'éruption débutée le 2 juillet dernier se poursuit et la coulée se situe toujours à 1.8km de la route. Cependant, l'activité sismique est ralentie et l'écoulement de la lave se fait en tunnel. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 17:31

L’éruption débutée le 02 juillet dernier au matin se poursuit. L’amplitude du trémor volcanique, l'indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface a cependant chuté fortement ce vendredi en milieu de journée. L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1720 m d’altitude.



Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave. L’écoulement de la lave s'effectue maintenant en tunnel de lave à proximité immédiate de l’édifice en construction, communique l'Observatoire volcanique du piton de la Fournaise.



Les coulées de lave actives sont désormais concentrées sur la partie haute des Grandes Pentes. Le front de coulée n’a pas évolué (photo) depuis plus de 72 heures et se situe à 1,8 km de la route.



Le niveau d’alerte 2 reste en vigueur car même si la vidange du réservoir magmatique localisé à environ 2 km sous le sommet du Piton de la Fournaise et qui alimente l'éruption en cours semble être en déflation, l'activité sismique est toujours enregistrée sous la zone sommitale détaille l'OVPF.