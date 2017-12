Vol vers Rodrigues annulé: Des voyageurs bloqués à Maurice pour Noël

Les péripéties continuent. Alors que les passagers qui devaient partir à Rodrigues depuis Pierrefonds ce samedi ont vu leur vol annulé, et qu'ils ont dû prendre un autre avion le lendemain avec une longue escale à Maurice, ils sont confrontés à un nouveau problème.Air Austral fait en effet part ce dimanche soir du "risque d'impossibilité pour l'aéroport de Rodrigues de prendre en charge le vol d'Air Mauritius affrété pour le transport de ces passagers".La compagnie régionale indique "déplorer cette situation alors que ce vol avait été ce matin confirmé" et être "actuellement en contact étroit avec ces mêmes autorités et la compagnie Air Mauritius afin de débloquer la situation".Air Austral précise : "Les passagers actuellement à Maurice seront quoiqu'il en soit pris en charge et cela dans les meilleures conditions possibles en ce soir de réveillon. Regrettant cette situation, Air Austral présente ses excuses à ces passagers en particulier pour la gêne occasionnée".